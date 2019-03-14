النيابة العامة تعجز عن تقديم أدلة على إدانة الصحفي ”حميد المهداوي“

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قالت زوجة الصحفي حميد المهدوي المعتقل بسجن عكاشة، على أن المحكمة تواصل إعتقال زوجها بالرغم من عجز النيابة العامة عن اثبات وجود جريمة عدم التبليغ عن جريمة تهدف للمس بزعزعة استقرار الوطن.

وأوضحت زوجة المهداوي، على أن النيابة العامة عجزت عن تقديم حجج أو دلائل عن إنتماء البوعزاتي إلى حركة إنفصالية أو اعترافه بالإنتماء إليها أو عبر شهود يؤكدون صلته بأية حركة انفصالية أو الإدلاء بأية حجة تؤكد علاقته بالتأمر أو الإنفصال أو إسمه على بيان أو تدوينة على فيسبوك أو إسمه على لجنة من الجان أو أي تصريح مصور أو مسجل منسوب إليه وهو مالم ثتبته النيابة العامة الساعة .

وزادت زوجة المهداوي، على أن النيابة العامة عجزت أيضاً عن تقديم حجج تدل على وجود علاقة مادية تربط البوعزاتي بالأحداث التي جرت في الحسيمة أو بالمتابعين على خلفيتها.

واسترسلت زوجة المهداوي، بعدم قدرة النيابة العامة على تقديم دليل أو حجة، تؤكد تلقي أحد نشطاء الريف ولو مبلغ 50 درهم من مبلغ 160 مليون الذي زعم المتصل أنه بعث بها إلى نشطاء الحسيمة. أو أية حجة تؤكد تقديم عربون لروسيا لاقتناء دبابات وادخالها للمغرب او أية قرينة تؤكد شحن صندوق سيارة بالأسلحة داخل أمستردام.

وأكد المهدوي أمام المحكمة استحالة اعتبار المكالمات محجوزاً ناجما عن آحداث الحسيمة إلا إذا أتبتت النيابة العامة العناصر التلاثة أعلاه. مما جعل المهدوي يؤكد ان إعتقاله غير قانوني ولا أساس واقعي له.

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