الخلفي يعلق على غياب إيران عن مؤتمر “التعاون الإسلامي” بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن موقف الحكومة من منع وفد رسمي إيراني من دخول البلاد.

وقال الخلفي، ردا على سؤال صحفي حول الموضوع، “أفضل أن يوجه السؤال إلى السلطة التشريعية لكل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، لأن كل ما يتعلق بتنظيم المؤتمر، وتدبيره مسألة تهم المؤسسة التشريعية” قبل ان يضيف “أفضل أن يوجه السؤال لهما ”

واشارت تقارير اعلامية ان إيران غابت عن اجتماعات المؤتمر الرابع عشر لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، التي يحتضنها مقر البرلمان منذ الإثنين.

وسجلت المصادر ذاتها أن وفدا إيرانيا وصل إلى الدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري، ضم مسؤولين أمنيين وأعضاء بمجلس الشورى الإيراني، غير أن الرباط تحفظت على دخول بعض أعضاء الوفد، الذي كان يعتزم المشاركة في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون الإسلامي، التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى اليوم الخميس 14 مارس الجاري.

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