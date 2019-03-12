“سندباد” تفتح أبوابها لأطفال البيضاء في معرض الطفل و الأسرة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

يعود معرض عالم الطفل والأسرة، الموعد المميز للعائلة، في نسخته الثالثة من 20 إلى 24 مارس 2019، بحديقة سندباد بالدارالبيضاء، حيث ستكون الفرصة مواتية لكل من الآباء والأبناء لاكتشاف فضاء غني بالتعلم والترفيه يمتد على مساحة 5000 متر مكعب.

وبهذه المناسبة صرح السيد كريم الازرق، الرئيس المدير العام للجهة المنظمة: “نولي أهمية خاصة لمشروع معرض عالم الطفل والأسرة، وباعتبارنا نحن أيضا آباء حريصين على سعادة أبنائنا، رغبنا في جمع العالم الخاص بالأطفال في مكان واحد، حتى يتسنى للآباء والآباء المستقبليين لقاء محترفين في مختلف الميادين”.

و أضاف ذات المتحدث: “بالنسبة لنا، هذا المعرض، الذي يجمع بين التعلم و الألعاب ومختلف أنواع الترفيه، فضلا عن التغذية، هو مكان للتبادل والمشاركة، كما أنه حقل للمعلومات القيمة، والعناوين الجيدة، والنصائح الذكية لمرافقة الآباء والآباء المستقبليين في خوض غمار أجمل مغامرة في حياتهم”.

وتابع كريم الازرق: “”المعرض يكبر ويتطور سنة بعد سنة تماما كأطفالنا، بالنسبة لهذه النسخة الثالثة، عملنا على الرفع من الطاقة الاستيعابية لاستقبال المزيد من العائلات وأطفال المدارس والجمعيات، ليعيشوا تجربة لا تنسى بعالم الطفل، ولهذا الغرض أعددنا برنامجا غنيا بالمفاجآت”.

وعلى مدى خمسة أيام، وفق بلاغ تحصلت عليه هبة بريس، وفي الوقت الذي سيشارك فيه الزوار الصغار في ورشات إبداعية وألعاب رياضية وعروض موسيقية داخل فضاء الترفيه، سيكتشف الآباء جميع المستجدات المفيدة في الحياة اليومية، وفي تعليم وترفيه أبنائهم.

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