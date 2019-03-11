الـقضاء يمنح الشرعية لـ “بن عبد الله ” في مواجهة تيار “قــادمون”

هبة بريس - الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين 11 مارس برفض الطعن الذي تقدم به تيار “قادمون” المناهض للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله، والذي يهدف إلى إلغاء نتائج المؤتمر الأخير لحزب الكتاب.

هذا وزكى الحكم القضائي شرعية إنتخاب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالمؤتمر الأخير للحزب الذي طعن تيار قادمون في شرعيته.

وكان تيار قادمون برئاسة حسن بنقبلي، قد رفع دعوى قضائية، ضد بنعبد الله، يتهمونه أعضاء التيار بالتزوير في جميع الوثائق التي قدمها لوزارة الداخلية بعد انتهاء أشغال كل المؤتمرات التي عقدها الحزب منذ 2014 إلى 2018، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الوطني التاسع و المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العاشر.

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