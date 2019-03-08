المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إلغاء «الاستثناء» في زواج القاصرات

هبة بريس ـ الرباط

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الاستثناء في القانون الذي يسمح بزواج القاصرات وجاء ذلك في بيان للمجلس صادر اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ولفت إلى أن المجلس سيطلق حملة وطنية تحت شعار: تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…تثبيت القاعدة القانونية، وذلك تخليداً لليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

ولفت البيان إلى أن مطلب إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات يتماشى مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ، القاضية بمواصلـة الـحوار المجتمعي حـول مراجعـة الـمادة 20 مـن مدونـة الأسرة المتعلقـة بالإذن بـزواج القاصـر، وخلال مارس الماضي، قالت دراسة مغربية إن 30 ألف طفلة قاصر تتزوج سنوياً بالمملكة.

وأضافت الدراسة المنجزة من طرف جمعية حقوق وعدالة أن تزويج الفتيات القاصرات له علاقة بـ»انعدام النشاط (بطالة، الآباء، والإخوة) والهشاشة، وأن الظاهرة توجد بالمدن والأرياف.»

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0