مسؤول بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في محاربة الإرهاب والتطرف

هبة بريس

أشاد الوزير الأول البلجيكي السابق، إيليو دي روبو، الخميس 07 مارس بالرباط، بالمقاربة المغربية في محاربة الإرهاب والتطرف، مثمنا حكمة الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن دي روبو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، نوه أيضا خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بدور الأجهزة الأمنية المغربية وتعاونها في محاصرة هذه الآفة.

وأشار إلى أن زيارته الحالية للمملكة تعد تأكيدا للصداقة العميقة التي تجمع البلدين والشعبين، مضيفا “أن بلجيكا تتوفر على جالية جد هامة من أصول مغربية.. وهناك الكثير مما يمكن القيام به بشراكة مع المغرب في إفريقيا، خاصة وأن المغرب يتميز بالاستقرار وبموقعه الجيو-ستراتيجي”.

من جهته، يضيف البلاغ، أشاد المالكي، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير مملكة بلجيكا بالرباط، بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على كافة المستويات، وعلى الصعيد البرلماني على الخصوص، مشيرا إلى توقيع مجلس النواب مع برلمان فيدرالية والوني-بروكسيل سنة 2018 على اتفاقية للتعاون بين المجلسين، وإلى انتظام الزيارات المتبادلة بين برلمانيي البلدين.

وثمن المالكي، بالمناسبة، الدعم الذي قدمه النواب الأوروبيون أعضاء الأحزاب الديمقراطية بالبرلمان الأوروبي لاتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال التصويت الذي أجري بداية السنة، مسجلا أن المغرب يؤكد على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقاته مع أوروبا.

وأضاف رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد، أن “البرلمانيين الأوروبيين يعون جيدا الأوضاع الحقيقية بالمنطقة رغم المغالطات والادعاءات التي تحاول بعض الجهات تمريرها”.

وتدارس الجانبان كذلك، خلال هذا اللقاء، المواضيع المرتبطة بالهجرة والعلاقات مع أوروبا فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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