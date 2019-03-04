اخــنوش : لا أتقاضى أي أجر عن مهامي كوزير

هبة بريس ـ الرباط

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني انه لا يكلف خزينة الحكومة إلا النزر القليل، مشيرا إلى أنه لا يتقاضى أي أجر عن مهامه كوزير للفلاحة والصيد البحري منذ 2007 ، مضيفا أنه يتكفل شخصيا بكل مصاريف تنقلاته كوزير، وأيضا بمصاريف تنقلات مساعديه في عمله الحكومي .

وحول ارتباط صورة حزب التجمع الوطني للأحرار برجال الأعمال والأعيان، أوضح أخنوش في تصريح لـ ” جون افريك ” أن الحزب استقطب تاريخيا هذه الفئة من المواطنين والذين وجدوا أنفسهم في توجهاته، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تتغير مع انفتاح الحزب على كل الشرائح. وأوضح أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعيش منعطفا استراتيجيا منذ توليه رئاسته، مشيرا إلى أن الحزب أصبح يتوفر على تنظيم للنساء، وتنظيم شبابي يضم حاليا 30 ألف عضو جلهم من الطلبة وهم ليسوا من الأغنياء.

وقال اخنوش ان الحزب يتقدم بخطى ثابتة نحو انتخابات 2021، التي قال إن هدفه هو الفوز فيها بالغالبية. وأضاف قائلا “الناخبون سنذهب للبحث عنهم حيثما كانوا، ولو في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي”.

وأوضح أن 7 ملايين مغربي فقط من بين 21 مليون شخص في سن التصويت يشاركون في الانتخابات، مضيفا “هناك 14 مليون شخص يعزفون عن المشاركة، وعلينا إقناعهم بالتوجه إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم”

بخصوص علاقة الحزب المتوترة مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، أوضح أخنوش أن المشكلة تكمن في عدم تقبل حزب العدالة والتنمية للاختلاف، مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار لن يتوقف عن التعبير عن رأيه كلما تطلب الأمر ذلك، وعن المطالبة بتعديل التدابير الحكومية كلما كان هناك خطأ.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0