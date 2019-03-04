الـداودي : العدالة والتنمية سيتصدر انتخابات 2021

هبة بريس ـ الرباط

قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن حزب العدالة والتنمية سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، وبرر هذا المعطى كون المشهد الحزبي لا يتضمن حزبا منافسا

وكشف الداودي خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة”، على القناة الثانية، أن الحزب تلقى ضربات غير ان الحزب ضل صامدا ولم تنل تلك الضربات من قوة الحزب.

ونفى الداودي أن يكون هناك أي صراع بين مكونات الحكومة باعتبار أن “تنزيل البرنامج الحكومي يتم بشكل جيد ولا تؤثر الاختلافات الخارجية للأحزاب المشكلة للحكومة على تنزيل وتفعيل برنامجها”، ملفتا إلى أنه “متفق أصلا مع التمايز والاختلافات والتدافع بين الأحزاب، وإلا كيف يمكن أن نميز بينها، إن لم يكن هناك أصلا اختلاف في الآراء والأفكار والمرجعيات وكيف يمكن أن يميز الناس بيننا”.

وفي شق اخر قال لحسن اإنه يأمل تسقيف أسعار المحروقات في نهاية شهر مارس الجاري مضيفا أن التسقيف “آلية فقط وليس حلا نهائيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات”.

وأشار الداودي أن تأخر التسقيف كل هذه المدة راجع بالأساس إلى “المادة 4 من قانون المنافسة التي تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة، والذي خرج مؤخرا برأي الخاص بالموضوع، والذي يحترم باعتبار أن المجلس مؤسسة دستورية .

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