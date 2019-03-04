محلل سياسي ل”بنكيران”: “عاد بان ليك بأن مدارس البعثات لا تحترم الاتفاقيات حول الدين واللغة العربية”

هبة بريس - الرباط

هاجم الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، بخصوص موقفه من تدريس المواد العلمية باللغات الاجنبية ونظام مدارس البعثات الاجنبية.

وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”بنكيران تيقول ان مدارس البعثات الاجنبية لا تحترم الاتفاقيات مع المغرب بخصوص الدين الاسلامي واللغة العربية.علاش سي بنكيران رئيس الحكومة الصنديد ما بانش ليك هدشي فان كنتي الرجل الثالث فالدولة!!”

وتابع الشرقاوي قائلا:”نفكرك ايها الزعيم عاقل انه فبراير 2013 عقدت حكومتكم وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، اتفاقية تفرض على مدارس البعثات الأمريكية بتنسيق الأخيرة مع السلطات التعليمية المغربية، خاصة في ما يتعلق بتعليم اللغة والثقافة المغربية، وتاريخ وجغرافية المغرب بالنسبة للتلاميذ المغاربة.”

“هذيك المدارس ماعمرها نسقت ولا تحترم اتفاقية”، يقول ذات المتحدث، “وبقيتي ساكت من 2013 الى 2019 حتى وليتي معارض عاد بديتي تنتقد.” حسب قوله

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