أب يلقي بأطفاله الأربعة من الطابق العلوي

نُشر بتاريخ :  2019-02-28 - 16:08
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هبة بريس - متابعة / وكالات

قالت الشرطة في كرواتيا إن رجلا ألقى بأطفاله الأربعة الصغار من نافذة الطابق العلوي لمنزل العائلة الكائن بإحدى الجزر الكرواتية، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بإصابات خطيرة.

وتم إلقاء الأطفال، وأعمارهم 3 و5 و7 و8 أعوام، في وقت مبكر اليوم الخميس من ارتفاع نحو ستة أمتار.

وأصيب الطفلان الأكبر سنا بكسور عظمية خطيرة، بينما كان الطفلان الأصغر أقل تضررا.

وتحاول الشرطة الكرواتية التي اعتقلت الأب البالغ من العمر 54 عاما تحديد حالته العقلية.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس” فإن الحادث قد وقع في جزيرة باغ الكرواتية بالبحر الأدرياتيكي.

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