ضياع الحقائب الخاصة بمصوري الأميرين هاري وميغان ..”لارام ” تـوضــح

هبة بريس ـ وكالات

وضعت شركة الخطوط الجوية الملكية “لارام” حدا لكل التأويلات حيال تأخر رحلة الأمير هاري، وزوجته ميغان من بريطانيا إلى المغرب، وكذا فقدان ثلاثة من الوفد المرافق لهما لأمتعتهم .

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنه “وبسبب الضباب الكثيف فوق العاصمة البرطانية لندن، فقد طلبت سلطات مطار هيثرو من عدة شركات طيران بينها شركة الخطوط الجوية الملكية، تعليق رحلاتها الجوية، وهو ما كان سببا في تأخير الرحلة “AT 803″، التي كانت تقل الأمير هاري والوفد المرافق له، بساعة واحدة.

وفيما يتعلق بأمتعة الركاب الثلاثة المرافقين للأمير البريطاني، أكدت “لارام” أن الأشخاص الثلاثة قد نقلوا بالفعل على متن الطائرة “AT 801” التابعة لها في رحلة، يوم الجمعة 22 فبراير، بين لندن والدار البيضاء، لكنها سجلت أن هؤلاء الركاب لم يسجلوا أي أمتعة خاصة بهم على متن الطائرة التي تقلهم.

وأضافت “لارام”، أنها علمت في وقت لاحق، أنه ولأسباب عملية بحتة خاصة بالمسافرين الثلاثة، فإن نقل الأمتعة المذكورة من لندن إلى الدار البيضاء، قد تم عبر شركة طيران أخرى كان عليها التوقف في مدريد، وبالتالي لم يكن للشركة المغربية أي مسؤولية في عدم استلامهم لأمتعتهم في الدار البيضاء، لأنها لم تنقلها على رحلاتها.

وتحدث 3 مصورين من الوفد المرافق للأميرين البريطانيين خلال زيارتهما للمغرب من عدم توصلهم بحقائبهم، ورفض الخطوط الملكية مدهم بمعلومات عن مصير هذه الحقائب.

وكان الأمير البريطاني قد بدأ، السبت الماضي، رفقة زوجته ميغان زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى بلد عربي، زار خلالها عددا من مدن المملكة .

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