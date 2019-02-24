بوجدور : ندوة علمية وطنية حول “النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”

اللطيف بركة : هبة بريس

تنظم جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي بشراكة مع النادي الاقليمي للصحافة ببوجدور ، في الثاني من مارس القادم، ندوة علمية وطنية تحت شعار ” كيف أعاد النموذج التنموي بالاقاليم الجنوبية مقترح الذاتي الى الواجهة الدولية إنطلاقا من أشغال المائدة المستديرة حول نزال الصحراء المفتعل” .

ندوة علمية وطنية ستحتضنها مدينة بوجدور ، سيؤطرها أكاديميون وممثلين عن أحزاب سياسية وحقوقية وطنيا و بالمناطق الجنوبية للمملكة، حول موضوع “النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والحكم الذاتي ” من ضمنهم الاستاذ وعضو اللجنة المركزية لمنضمة الشبيبة الاستقلالية ونائب الرئيس بلدية بوجدور الخراشي بابي، و الاستاذ حمدناه بيه نائب رئيس المجلس الاقليمي لبوجدور و الدكتورة زهرة فعراس باحثة وفاعلة سياسية.

وبحسب بلاغ للجهات المنظمة فإن تنظيم الندوة الوطنية يأتي تماشيا مع الخطاب الملكي الاخير بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، والذي وضع شروط مؤطرة للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لدى المنتظم الدولي والذي يستدعي انخراط ومساهمة المجتمع المدني، وبهذا الخصوص قال جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء : ” اننا نشيد بالانخراط الواسع لرعايانا الاوفياء بالاقاليم الجنوبية في المعركة الحقيقية ، معركة التنمية المندمجة مع كل اقاليم المملكة، وما تحقق لها من مكاسب، كما نعرب عن تقديرنا لتضحيات الشعب المغربي قاطبة، من أجل التجسيد الفعلي لروح الوحدة الوطنية في منجزات ومشاريع تنموية كبرى، مؤكدين عزمنا الراسخ على ان تعم كل جهات المملكة، في نطاق سياسة القرب والمشاركة والتضامن الاجتماعي والمجالي، والتحديث الاقتصادي الذي نقوده “.

– أوراق الندوة

ستعرف الندوة ورشتين الاولى تتعلق بموضوع ” تجديد اتفاقية الصيد البحري ومدى انعكاساتها على المجال الاقتصادي والاجتماعي للاقاليم الجنوبية” .

اما الورشة الثانية ستناقش التنمية المحلية واسقاطاتها على المجال الترابي الصحراوي وحقوق الانسان ( بوجدور نموذجا” .

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