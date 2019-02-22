هبة بريس - متابعة / وكالات

بعد أن كشفت خيانته .. قتل زوجته بمساعدة عشيقته و بأوامر من والدته – تفاصيل مؤثرة !

استمرارا لمسلسل جرائم الخيانة الزوجية، التي ازدادت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، أقدم عامل ووالدته وعشيقته، على قتل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها مع جارتهم في شقتها، وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارتهم، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبكسر الباب عُثر على جثة المجنى عليها “آية.ر”، ملفوفة في سجادة وأكياس بلاستيك.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة “زينب. م” حماة المجنى عليها وابنها “أيمن. ا” زوج المجنى عليها وعشيقته “نهى. م”، إذ تبين أن المتهمة والدة زوج المجنى عليها دائمة التعدى بالضرب عليها وتعذيبها في شقتها.

التحريات كشفت أيضا أن المجني عليها اكتشفت خيانة زوجها لها مع جارتهما، وعندما واجهتهه اعتدى بالضرب عليها، وحضرت والدته وشاركته في ضربها، وطعناها بالسكين ما أدى لمصرعها، فوضعا الجثة في كيس ولفاها بسجادة، ثم هربا من الشقة إلى أن تم القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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