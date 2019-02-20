الصحراء .. “أنطونيو غوتيريس” يعين الجنرال الباكستاني ضياء الرحمان قائدا للمينورسو

هبة بريس ـ و م ع

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، عن تعيين الجنرال دو ديفيزيون، الباكستاني ضياء الرحمان قائدا جديدا لبعثة المينورسو.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن الجنرال ضياء الرحمان يخلف الجنرال الصيني شياو جون وانغ، الذي انتهت مهمته في 17 فبراير 2019، مضيفة أن الأمين العام أعرب عن شكره للجنرال وانغ على “أدائه المثالي ومساهمته في عمل المينورسو “.

وراكم الجنرال ضياء الرحمان 30 سنة من الخبرة في القيادة العسكرية الوطنية والدولية، بما في ذلك قيادة التشكيلات العسكرية للعمليات والإشراف على التعيينات على مستوى القيادة والقيادة العليا.

كما يتمتع بالعديد من الخبرات في مجالات القيادة وإدارة الموظفين والاتصال والعمليات، خاصة كمراقب عسكري في بعثة منظمة الأمم المتحدة السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( مونيسكو).

وشغل مابين سنتي 2015 و2016، منصب الممثل الوطني الرئيسي في القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا.

ومؤخرا، تقلد الجنرال ضياء الرحمان منصب قائد لواء مشاة مابين 2016 و 2017 وقسم مشاة منذ سنة 2017.

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