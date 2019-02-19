اغتصاب جماعي لفتاة والمنفذون أطفال

نُشر بتاريخ :  2019-02-19 - 15:23
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هبة بريس - متابعة / وكالات

قام أربعة تلاميذ مدرسة باغتصاب فتاة أمريكية بقوة السلاح، بعد نزولها من باص وسط المدينة وتم القبض عليهم لاحقًا.

وأفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة مغتصبين يبلغون من العمر 14 عامًا، فيما يبلغ عمر رابعهم 11 عامًا لاحقوا فتاة (19 عامًا) فور نزولها من الباص في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.

وأشارت إلى أن بعض الاشخاص الذين يقيمون بالجوار سمعوا صراخ الفتاة في حديقة خلفية، وهرعوا لنجدتها؛ ما دفع بالأربعة إلى الفرار.

وذكرت أن الشرطة نجحت في القبض على أربعتهم، بعد أن تعرف عليهم حراس مدرستهم من الصور التي نشرتها بعض محطات التلفزيون الأمريكية.

وأضافت، أنه تم توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء والاختطاف والقيام بأعمال مشينة.

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