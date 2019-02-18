خطيب الهبيل : مهندس دولة حظي بثقة الملك فعيّنه واليا بجهة بني ملال -خنيفرة

هبة بريس ـ الرباط

ولد خطيب الهبيل، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واليا بجهة بني ملال -خنيفرة، وعاملا لإقليم بني ملال، في 7 نونبر 1958 بوجدة.

وبدأ خطيب الهبيل، الحاصل على دبلوم مهندس دولة، في الهندسة المدنية، مساره المهني سنة 1983، بصفته مهندس دولة بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -الشرق، قبل أن يعين مندوبا جهويا للإسكان ببني ملال- أزيلال سنة 1990.

كما شغل خطيب الهبيل، سنة 1992، منصب مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -الجنوب، ثم مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -تانسيفت سنة 1997، ليشغل بعد ذلك منصب مدير الشركة الجهوية العمران -مراكش والعمران -تامنصورت، بتاريخ 30 أبريل 2009.

وقد حظي خطيب الهبيل بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعينه عاملا على إقليم النواصر بتاريخ 26 نونبر 2010، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية، حيث عينه جلالة الملك، عاملا على إقليم سطات بتاريخ 06 فبراير 2016، ثم واليا على جهة بني ملال -خنيفرة وعاملا على إقليم بني ملال ابتداء من تاريخ 07 فبراير 2019.

و خطيب الهبيل متزوج وأب لثلاثة أبناء، وهو حاصل على وسام العرش من درجة فارس.

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