اختطفوه وطلبوا فدية ..توقيف 3 قتلة بالقصر الصغير

هبة بريس - الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة طنجة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقتل العمد المقرون بجناية الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة القصر الصغير، زوال اليوم الأحد، في إطار البحث المنجز في شكاية بالاختطاف تقدمت بها عائلة الضحية لدى مصالح الدرك الملكي بأولاد الطيب بضواحي فاس يوم أمس السبت، قبل أن يتم اكتشاف جثة الهالك بإحدى الشقق بمدينة فاس وهي مخنوقة باستخدام حزام جلدي.

ووفقا لذات المصدر، فإن هذه القضية مرتبطة بتصفية حسابات بين أشخاص ينشطون في إطار شبكات الإتجار في مخدر الكوكايين.

وبحسب البلاغ فإن المشتبه بهم الثلاثة البالغين من العمر 18 سنة وأحدهم من السوابق القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ولذلك للكشف عن جميع المساهمين والمحرضين على ارتكاب هذا الفعل الجرمي.

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