الأمن يطيح بتاجري مخدرات على لوطوروت

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 35 و39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة مؤجرة بمحطة الأداء “سيدي علال البحراوي” على الطريق السيار، بعدما كانا قادمين من مدينة الناظور في اتجاه الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بحوزتهما على كيلوغرام من مخدر الكوكايين، والتي أوضحت الخبرة العلمية المنجزة على بعض عيناته أنه عالي التركيز.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، ورصد كل الارتباطات المفترضة للمشتبه فيهما مع شبكات إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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