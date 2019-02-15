راقي شرعي يُخرِِج “ملك الجن” من سيدة على الهواء !

هبة بريس - متابعة / وكالات

تداول نشطاء خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر تأدية الشيخ شمس الدين “الرقية الشرعية” لإخراج “ملك الجن” ويدعى “شركس” من جسد سيدة جزائرية على الهواء.

ونال مقطع الفيديو الذي بثته قناة النهار الجزائرية في الـ16 من الشهر الماضي أكثر من 3.9 مليون مشاهدة، في حين تعددت الأوسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناولت الموضوع بآلاف التعليقات والردود.

وفي المقطع يظهر رجل الدين واسمه، شمس الدين، وهو يحاور “ملك الجن شركس” ويدعوه للخروج من جسد السيدة و”رفض الجن” الانصياع لهذه الأوامر، الأمر الذي دفع بشمس الدين لتهديده بـ”الحرق باستخدام القرآن الكريم”.

وشرح شمس الدين على الهواء ما يجري قائلا: “الجن أول ما يدخل إلى الإنسان يدخل إلى البصلة السيسيائية ويجعل الإنسان خارج السيطرة، الأمر الذي يدفع المرء للشعور بأمور ضد رغبته، فالنبي قال: كنت أشعر أني أفعل أشياء ولا أفعلها ويخيّل إلي أنني أفعل أشياء ولا أفعلها، ولكن لازم نعرف أن كيد الشطان كان ضعيفا.”

نقدم لكم عددا من الردود التي تداولها نشطاء بتويتر:

Win raki chef ? Ta pas vue cheikh chmissou a l’œuvre pic.twitter.com/XFVYsUaacL — Tewfik 🌿 (@Gostoland) 20 janvier 2019

علينا كجزائريين أن نفتخر بأن ملك الجن واسمه “#شركس” متواجد في الجزائر و أول من حاوره هو #شميسو 🥴 — البومباردي (@IM_Bombardi) 17 janvier 2019

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