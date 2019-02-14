العاهل الإسباني يستقبل رئيس الحكومة

هبة بريس

استقبل العاهل الإسباني صاحب الجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس، اليوم الخميس بالرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقال العثماني، في تصريح صحفي عقب الاستقبال، إن اللقاء كان مناسبة لتسليط الضوء على مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا، مضيفا أن زيارة صاحب الجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس لها دور مهم في إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات، وذلك بالنظر إلى الاتفاقيات الإحدى عشر التي تم التوقيع عليها يوم أمس، والتي يكتسي بعضها طابعا استراتيجيا سيطبع مستقبل العلاقات الثنائية.

وأبرز رئيس الحكومة أن إسبانيا تعتبر اليوم أول شريك اقتصادي للمغرب، معبرا عن التطلع لتعزيز الاستثمارات الإسبانية بالمغرب، وكذا تطوير علاقات التعاون في المجالات المرتبطة أساسا بالبحث العلمي والثقافي.

يشار إلى أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يقوم صاحبا الجلالة الملك “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونيا” ليتيثيا، بزيارة رسمية للمملكة يومي 13 و 14 فبراير الجاري.

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