مراكش.. تصنيف البلوزة الوجدية تراث ثقافي لامادي مهدد بالانقراض‎

هبة بريس : وجدة

أشرفت جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي صباح اليوم الأربعاء 13 فبراير الجاري على توثيق وتوصيف لباس البلوزة الوجدية كتراث ثقافي لامادي مهدد بالانقراض برسم سنة 2018 خلال فعاليات الاسبوع الوطني للصناعة التقليدية المقام بمراكش من 09 لغاية 17 فبراير الحالي بمشاركة 1300 عارض وعارضة.

وتتضمن الحرف التي تمت تغطيتها هذه السنة في إطار مواصلة تفعيل البرنامج الوطني حول المهن المهددة بالانقراض، صناعة “المنافيخ” بفاس، البلوزة الوجدية، و”الفخار القروي” بالراشدية لتبلغ حصيلة الحرف التقليدية التي تمت تغطيتها إلى حدود هذه السنة، 29 حرفة، من بين أربعين حرفة، تم تصنيفها كحرف مهددة بالانقراض.

وتم عرض لباس البلوزة الوجدية لكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي من طرف لطيفة المنتبه رئيسة تعاونية عارضة لمنتوج اللباس الوجدي خلال فعاليات المعرض الوطني المهتمة بالتراث الشرقي والتي تنظم سنويا مهرجان البلوزة بمدينة وجدة بمشاركة دولية.

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