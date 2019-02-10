بنكيران:”ادعوا ادريس جطو لأن يحقق في ثروتي”

هبة بريس – الرباط

قال عبد الاله بنكيران ، رئيس الحكومة السابق أن ماروج حول استفادته من معاشين الأول استثنائي والثاني مدني ، ماهو الا افتراء وكذب وبهتان الغرض منه استهداف حزب العدالة والتنمية وليس شخصه بالذات .

ودعا بنكيران الذي يتحدث في هاته الأثناء في المباشر عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ، ادريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات ، بان يفتح تحقيقا بخصوص ثروته بغية تنوير الراي العام ولازالة اللبس حول مايروج عن امتلاكه للعقارات وحسابات بنكية ، متحديا – اي بنكيران- من قام بتسريب تلك الوثائق بانهم سيجرون الخيبات وراءهم .

جدير بالذكر ان وثائق تم تداولها اليوم الاحد على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن معطيات حول استفادة بنكيران من معاشين استثنائي ومدني ، وهو مانفاه الامين العام السابق لحزب المصباح جملة وتفصيلا.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0