بنكيران:”ادعوا ادريس جطو لأن يحقق في ثروتي”

نُشر بتاريخ :  2019-02-10 - 21:04
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هبة بريس – الرباط

قال عبد الاله بنكيران ، رئيس الحكومة السابق أن ماروج حول استفادته من معاشين الأول استثنائي والثاني مدني ، ماهو الا افتراء وكذب وبهتان الغرض منه استهداف حزب العدالة والتنمية وليس شخصه بالذات .

ودعا بنكيران الذي يتحدث في هاته الأثناء في المباشر عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ، ادريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات ، بان يفتح تحقيقا بخصوص ثروته بغية تنوير الراي العام ولازالة اللبس حول مايروج عن امتلاكه للعقارات وحسابات بنكية ، متحديا – اي بنكيران- من قام بتسريب تلك الوثائق بانهم سيجرون الخيبات وراءهم .

جدير بالذكر ان وثائق تم تداولها اليوم الاحد على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن معطيات حول استفادة بنكيران من معاشين استثنائي ومدني ، وهو مانفاه الامين العام السابق لحزب المصباح جملة وتفصيلا.

 

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