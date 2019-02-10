العثماني :كأبناء حزب أول أمينه العام هو الدكتور عبد الكريم ..لن نسمح أن يؤذى الوطن

هبة بريس ـ الرباط

عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى التأكيد للمرة الثانية على التوالي بأنه لن يصبر على أن يؤذى الوطن.

وكتب العثماني في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك “لن نصبر على أن يؤذى الوطن، و سندافع عنه بكل ما أوتينا، لأن هذا هو ما رضعناه في تربيتنا كأبناء لوطنيين قاوموا الاستعمار وأدوا أدوارا مهمة”.

وأضاف رئيس الحكومة “كأبناء حزب أول أمينه العام هو الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أبلى البلاء الحسن، وله مواقف مشهودة في الدفاع عن الوطن والدفاع عن الملكية، لن نسمح أن يؤذى الوطن”

واتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعض الجهات (لم يسمها) بالسعي إلى إلحاق الضرر بأمن بالوطن واستقراره، خصوصا في قضية الصحراء.

وقال العثماني في كلمة ألقاها، السبت، خلال اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة بوزنيقة . : “هناك من يحاول أن يضر بأمن البلد، واستقراره وأن يضر بقضاياه الكبرى الوطنية، خصوصا قضية الوحدة الترابية “.

وأضاف العثماني أن “هناك غيرة على المستوى الإقليمي والدولي من جاذبية المغرب للاستثمارات وتموقعها السياسي”.

وأكد رئيس الحكومة: “واثقون في المستقبل، والثقة في بلادنا موجودة رغم الزوابع والمشوشات ورغم المناوئين”، لافتا إلى أن هناك من “يحسد المغرب وهذا مفهوم، وكما يقال لكل ذي نعمة حسود”.

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