مصدر يكشف حقيقة استدعاء المغرب لسفيره بالإمارات

هبة بريس ـ الربــاط

قالت مصادرمتطابقة ان الرباط استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور.

وقالت ذات المصادر ان استدعاء السفير المغربي يأتي بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالمملكة العربية السعودية.

وخلافا للمتداول ، قال مصدر خاص لهبة بريس ان استدعاء السفير الاماراتي جرى لأجل “ترتيبات ادارية ” تقتضي من السفير الحلول بالمغرب .

واكد مصدرنا ان تواجد السفير “محمد ايت وعلي” بالمغرب لا ارتباط له بالعلاقات الإماراتية / المغربية وانما له علاقة بسلك مساطر ادارية تقتضي من السفير الحضور شخصيا لارض الوطن .

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