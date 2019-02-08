هـذا ترتيب المغرب في مؤشر الأمن المعلوماتي

هبة بريس ـ مـتــابعة

صنف مؤشر للأمن المعلوماتي البلدان المغاربية من بين أضعف الدول فيما يخص التصدي للهجمات الإلكترونية، حيث شمل 60 بلدا عبر العالم.

المؤشر الذي أعده المركز البريطاني “comparitech” يدرس الإمكانيات التي يتوفر عليها كل بلد لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وشمل كلا من الجزائر والمغرب وتونس، فيما لم يتطرق لمدى مواجهة “جرائم الإنترنت” في كل من ليبيا وموريتانيا.

ورصد المؤشر مدى تأثير البرمجيات الخبيثة (Malware) في عدد من المجالات، سواء تعلق الأمر بالهجمات على الهواتف أو الحواسيب، بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف القطاع المالي.

وجاءت الجزائر في المركز الأول كأكثر الدول تأثرا بالبرمجيات الخبيثة في العالم، إذ بلغت نسبة الهواتف التي استهدفتها هذه البرمجيات 22.88 في المائة، ونسبة الحواسيب التي تم استهدافها 32.47 في المائة.

المغرب، صنف في المركز 25 عالميا والثاني مغاربيا ضمن قائمة الدول الأضعف في مواجهة الهجمات الإلكترونية، حيث بلغت نسبة الهواتف المحمولة التي تعرضت لهجمات إلكترونية 10.61 في المائة، أما فيما يخص الحواسيب، فقد بلغت النسبة 21.7 في المائة.

وسجلت تونس أفضل تنقيط ضمن الدول المغاربية، حيث جاءت في المركز 27 ضمن المؤشر، إذ بلغت نسبة الهواتف المتضررة 9.85 في المائة، في حين بلغت نسبة الحواسيب 21.5 في المائة.

في المقابل، فإن اليابان احتلت صدارة الدول الأكثر أمنا فيما يخص مواجهة الهجمات الإلكترونية، متبوعة بكل من فرنسا وكندا والدنمارك والولايات المتحدة الأميركية.

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