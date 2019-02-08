مديرية الصحة تؤكد:”لم تسجل أي اصابة بفيروس انفلونزا الخنازير بحهة الدخلة وادي الذهب”

هبة بريس

أكدت المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن الوضعية الوبائية للأنفلونزا الموسمية على مستوى الجهة “عادية” و”مستقرة”.

وذكر بلاغ للمديرية، اليوم الجمعة، أن “الوضعية الوبائية، في ما يخص الأنفلونزا الموسمية بالجهة، هي عادية ومستقرة ولا تدعو إلى القلق، وأنه لم يتم، إلى حد الآن، تسجيل أية حالة إصابة بأنفلونزا (أش1 إن1)”.

وأضاف البلاغ أن “الشريط، الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، هو ربورتاج سبق أن أنجزته القناة الثانية خلال شهر فبراير من سنة 2013، حيث يوثق لإصابة مجموعة من البحارة بالأنفلونزا الموسمية بميناء الداخلة في ذاك الوقت”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب تظل معبأة ويقظة بكافة أطرها، أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، من أجل مراقبة وتتبع الوضعية الوبائية بالجهة”.

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