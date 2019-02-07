بالناظور واكادير ..مواطن يتعرض لمسطرة الطلاق مرتين

هبة بريس : وجدة

تعرض المواطن المدعو “ميمون الدودي”لمسطرة الطلاق مرتين لدى المحكمة الابتدائية بالناظور سنة 2009 ولدى المحكمة الابتدائية بأكادير سنة 2014.

وحسب نسخ الشكايات والأحكام بالطلاق التي تتوفر جريدة هبة بريس بنسخة منه، فالمدعو ميمون الدودي القاطن بمدينة بني أنصار قام بالتطليق للشقاق ضد زوجته إ.ك في ملف عدد 2007/21/226 لدى قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور وأصدرت فيه حكم الطلاق الرجعي تحت عدد 769 بتاريخ 2009/06/03 مؤديا واجبات النفقة مبلغها 6500 درهم، لكنه حسب قوله تفاجأ بدعوى تطليق للشقاق ثانية رفعتها عليه طليقته بملف آخر عدد 12/1613 بتاريخ 2014/02/11 لدى المحكمة الابتدائية بأكادير والذي تم تنفيذه بتاريخ 2018/09/25 وأداء مبلغ 34830 درهما.

ولكن الغريب في الأمر أن المحامي الذي ترافع مع المشتكي لم يبلغ الحكم الأول للتطليق بمدينة الناظور وقام هو نفسه بالترافع مع طليقته بإنابة محام آخر بمدينة اكادير والحكم عليه بمسطرة تطليق أخرى.

ولرفع الضرر قام المشتكي بمراسلات عدة الى النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور وكذا شكاية لدى نقيب المحامين بالناظور ولكنها كلها ذهبت في الحفظ لكونها مخالفة مهنية.