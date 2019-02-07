المجلس الوزاري ..تعيين “حسن طارق ” سفيرا بتونس و “عثمون ” ببولونيا

هبة بريس ـ الرباط

باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين الملك محمد السادس مجموعة من السفراء.

ومن أبرز الأسماء التي تم تعيينها، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن طارق، الذي عين سفيرا للمغرب لدى الجمهورية التونسية.

حسن طارق هو أستاذ جامعي للعلوم السياسية، وبرلماني سابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والكاتب العام لشبيبته إبان فترة تولي محمد اليازغي قيادة الحزب.

كما عين المٓلك محمد السادس كل من البرلماني و رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوربية ‘عبد الرحيم عثمون’ سفيراً بجمهورية بولونيا.

و قاد ‘عثمون’ عشرات المباحثات واللقاءات بالبرلمانيين الاوربي ببروكسيل وستراسبورغ حول القضايا الكبرى للمغرب والمتعلقة أساساً بالوحدة الترابية و اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0