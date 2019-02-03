بنكيران : الغضبة الملكية كانت بسبب تصريح لي حول مستشاري الملك

هبة بريس ـ الرباط

اختار رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، مواجهة ما يصفه “بالحملة ضده” حول “المعاش الاستثنائي” الذي حظي به بأمر ملكي، بحوار مفتوح مع الصحافة.

واحتضن بيته بالرباط السبت 2 فبراير الجاري، ندوة صحفية للرد أساسا على من اتهمهم بالكذب عليه في قضية المعاش الاستثنائي.

عبد الاله بنكيران اشار في حديثه أن مكتبه برئاسة الحكومة، كان بالقرب من مكاتب مستشاري الملك، “كنا داخل القصر وكنت أعتقد زعما أننا سنتعاون، وكانت المكاتب تقابل بعضها، لكن بينهما برزخ لا يبغيان”.

وكشف ابن كيران عن تفاصيل غضبة ملكية عليه، قائلا: “كم غضب علي الملك أحد الأيام، مضى يوم كامل وهو غاضب، وأنا قلت له لن أرد عليك سيدنا، لكنه دوزها الله يجازيه بخير، بدون أن أذكر أمور أخرى”.

وأوضح أن الغضبة الملكية كانت بسبب تصريح له حول مستشاري الملك، قلت فيه إنه يحز في نفسي أني ومستشاري الملك لا ننسق فيما بيننا”.

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