طنجة : مصدر طبي يكشف لـ”هبة بريس” عدد حالات الاصابة بـ “انفلونزا الخنازير”

س بويعقوبي ـ هبة بريس

أكد مصدر طبي ل”هبة بريس” تسجيل حالتي اصابة بافلونزا الخنازير دخلت مستشفى محمد الخامس الجهوي بمدينة طنجة الاسبوع الفارط ، ويتعلق الأمر بسيدة وضعت حديثا وطفل في السابعة من عمره فيما الحالة الثالثة لشاب لم يتم التاكد بعد من اصابته بفيروس h1N1.

واكد مدير مستشفى محمد الخامس الدكتور “فؤاد قبيل” في تصريح ل”هبة بريس” ، أن الحالة الاولى سجلت لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات تم تقديم العلاجات الضرورية له وحالته الآن مستقرة ، والوضع نفسه بالنسبة للحالة الثانية ويتعلق الامر بسيدة في العشرينيات من العمر التي كانت تعاني من مضاعفات افلونزا حادة وبعد اجراء التحليلات اللازمة لها تاكد اصابتها بفيروس h1N1.

وأضاف الدكتور قابيل في ذات التصريح أن الحالة الثالثة لم يتاكد بعد حملها للفيروس وان جميع التحليلات المخبرية اجريت للمريض وهو شاب يعاني من مرض الصرع حيث نقل الى مستفشى القرطبي ويتلقى عناية خاصة هناك .

وكان وزير الصحة السيد أناس الدكالي،قد اكد امس الثلاثاء بالرباط، أن الحالة الوبائية للأنفلونزا الموسمية هذه السنة تعتبر عادية ولا تدعو إلى القلق.

وقال السيد الدكالي، خلال ندوة صحفية، إن تسجيل حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية من نوع (أ) “اش1ن1” يظل أمرا عاديا، حيث أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم الشتاء، كما هو ملاحظ ببلدان أخرى.

وأبرز أن وزارته تسهر على تقوية المراقبة السريرية والفيروسية لأعراض الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، والتي يتم حاليا تفعيلها على صعيد عدة مراكز صحية ومستشفيات عمومية (الرباط، فاس، مراكش، مكناس، بني ملال، وجدة وأكادير).

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