مقتل 10 أشخاص في تبادل للرصاص في المكسيك

هبة بريس - وكالات

قالت حكومة ولاية جيريرو المكسيكية إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب آخران في تبادل لإطلاق النار بين مجموعتين مسلحتين في الولاية الواقعة بجنوب غرب المكسيك.

وقالت سلطات الأمن بالولاية في بيان إن المعركة وقعت في نحو الساعة الثالثة مساء(21:00 بتوقيت غرينتش) قرب بلدة تشيلابا شرقي مدينة تشيلبانسينغو عاصمة ولاية جيريرو.

وأضاف البيان أنه تم ضبط عدد من البنادق بمسرح الجريمة الذي عُثر فيه على عشر جثث في عربتين ألحق بهما الرصاص أضرارا، وأصيب شخصان آخران.

وقالت السلطات إنه لم يعرف سبب اشتباك المجموعتين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0