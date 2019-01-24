رفض تأشيرة الأردن لمغربية بسبب غياب مرافق ذكر .. بلافريج يسائل بوريطة

هبة بريس - الرباط

تقدم البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، بسؤال كتابي الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، بسبب منع رفض تأشيرة السفر للأردن لسيدة مغربية لغياب مرافق ذكر.

وقال بلافريج في سؤاله لوزير الخارجية:”علمنا أنه تم رفض طلب تأشيرة السفر لمواطنة مغربية، من قبل السفارة الأردنية بالمغرب، رغم ادلالها بكل الوثائق المطلوبة بمبررات تتعلق بشرط وجود مرافق ذكر لكل مغربية دون 35 سنة، الأمر الذي تسبب في تخلفها عن مواعيد ولقاءات عملية، نفس الشيء الذي سبق أن تعرضت له مغربيات أخريات”.

وأكد بلافريج على أن الأمر “يعد تمييزاً ضد النساء المغربيات و انتهاكاً لكرامتهن و للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و خصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها من قبل الدولتين المغربية و الأردنية”.

وطالب البرلماني، الوزير المعني بالكشف عن الاجراءات والتدابير المتخذة لمحاربة هذه الممارسات التي تحط من كرامة المرأة المغربية. وفق المراسل

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