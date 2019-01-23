العثماني يكلف لحبيب الإدريسي العلمي بمهام الكاتب العام لرئاسة الحكومة

هبة بريس – الرباط

كلّف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، السيد لحبيب الإدريسي العلمي بمهام الكاتب العام لرئاسة الحكومة، ابتداء من يوم الإثنين 21 يناير 2019.

والجدير بالذكر أن لحبيب الإدريسي العلمي كان مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، كما سبق له أن اشتغل مفتشا عاما لصندوق الإيداع والتدبير خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2018، ومفتشا عاما وكاتبا عاما بالنيابة لنفس الصندوق خلال الفترة ما بين دجنبر 2016 ويونيو 2017.

كما تقلد لحبيب الإدريسي العلمي عدة مسؤوليات في وزارة الاقتصاد والمالية، حيث شغل منصب نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية مكلفا بقطب القطاع المالي من 2004 إلى يونيو 2013، وهو حاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة إيكس مارسيليا بفرنسا.

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