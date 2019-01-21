هل يتمكن البام من اسقاط ساعة العثماني بعدما فشل في ذلك الشارع !

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أعاد مقترح القانون الذي يعتزم فريق الاصالة والمعاصرة تقديمه داخل مجلس النواب ، النقاش مرة ثانية حول قانونية التوقيت الصيفي الذي خلق جدلا واسعا لدى الراي العام الوطني ، حيث أعد فريق “البام” داخل مجلس النواب مقترح قانون “للعودة إلى التوقيت الاعتيادي (غرينيتش)، وإسقاط الساعة الإضافية، بعد المشاكل العديدة التي خلفها على مستوى السير العادي لحياة المغاربة”.

المقترح الذي أضحى جاهزا لن يدخل حيز المسطرة التشريعية داخل قبة البرلمان الا اذا وافقت عليه الحكومة ، ماحدا بعدد من المهتمين بالشان السياسي الى الجزم بفرضية رفضه من قبل حكومة سعد الدين العثماني وبالتالي الابقاء على التوقيت الصيفي .

وتفاعل عدد من نشطاء العالم الافتراضي مع مقترح فريق المعارضة داخل القبة التشريعية ، حيث تناسلت التعليقات التي ترى في خطوة حزب الجرار فرصة لعودة التوقيت العادي ، وبالتالي تحقيق ما عجز عزه الشارع الذي خرج في مناسبات عديدة للتنديد بهكذا توقيت .

ودافعت الحكومة المغربية عن قرارها هذا الذي أوضحت أنه “سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجري أكثر من مرة خلال السنة”، بينما عبر كثير من مغاربة العالم الافتراضي عن استيائهم إزاءه ودعوا إلى توقيع عريضة ضده

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