ابي الجعد : جمعية تطالب العثماني بالتدخل لحماية الحزام الاخضر من الاندثار

هبة بريس ـ خريبكة

تتأسف جمعية “لكرارمة للتنمية والتضامن” لما الـ اليه الوضع الحالي للحزام الاخضر بجماعة اولاد اكواوش دائرة ابي الجعد .

وتتضمن مراسلة خاصة ـ توصلت هبة بريس بها ـ نداءات متكررة لحماية ذات الحزام من الاندثار والاختفاء التام بسبب ” الرعي الجائر وقطع الاشجار ” بالاضافة الى تجاهل الجهات المسؤولة للوضع الذي وصل اليه الحزام الاحضر :

ويعتبر الحزام أهمية قصوى في تحسين البيئة ووقاية المدن والاحواض والأراضي الفلاحية والغابوية من انجراف التربة والمساهمة في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وكذلك الإستدامة في انعاش السياحة القروية بمنطقة أولاد أكواوش دائرة ابي الجعد

الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة ايضا تلتمس من جميع المتدخلين المساهمة في “انقاذ ما يمكن انقاذه من الحزام؛عله يحيى من جديد ويعود لأداء دوره”

وتسجل الرسالة ايضا بـ “حماية هذا المتوفي الاكولوجي البيئي الهام وحمايته من الاندثار والموت ” على اعتبار انه “يتوفر على مجموعة من أنواع الأشجار التي تلعب دوراً هاما في امتصاص الكربون والمساهمة في التقليص من الانحباس الحراري الذي أصبح يهدد المنطقة “

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