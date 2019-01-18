“ضحايا ليديك” من عمالها و متقاعديها يعلقون إضرابهم في انتظار الحوار

نُشر بتاريخ :  2019-01-18 - 18:47
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هبة بريس – الدار البيضاء
أقدم عدد من عمال و متقاعدي شركة “ليدك” المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء و الكهرباء و تدبير مطارح الصرف الصحي بمدينة الدار البيضاء ، مؤخرا، على القيام بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية و الأشكال النضالية ضد إدارة الشركة. 
و تأتي هاته الوقفات الاحتجاجية بعد أن وجه المعنيون بالأمر و الذين يطلقون على تنسيقيتهم “ضحايا ليديك” ملفا مطلبيا لإدارة الشركة التي تستنزف جزءا كبيرا من المال العام بالعاصمة الاقتصادية ، غير أن ملفهم جوبه بالتجاهل من طرف الإدارة وفق ما أكدوا. 
و كمتابعة لمستجدات الأشكال النضالية ل”ضحايا ليديك”، علمت هبة بريس من مصدر من داخل التنسيقية أنه قد ثم تعليق الوقفات الاحتجاجية  أمام مقر الشركة الفرنسية “ليديك” بعد الاتفاق على جلسة حوار يوم الثلاثاء 22  يناير 2019.
و عاد المصدر ذاته، ليؤكد أن تعليق الوقفات الاحتجاجية سيكون مؤقتا فقط في انتظار جلسة الثلاثاء، مردفا أن استمرارها ابتداءا من يوم الأربعاء أو عدمه سيقف على نتائج هذا الحوار.
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