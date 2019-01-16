بيدالله: مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب يعكس الطرح المغربي

هبة بريس ـ و م ع

أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب الاتحاد الأوروبي محمد الشيخ بيد الله، اليوم الأربعاء، باستراسبورغ، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي يعكس ” مصداقية الطرح المغربي في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية “.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا التصويت يعكس أيضا نجاعة الخطوات التي قام بها المغرب من خلال إطلاق استشارات مع الساكنة المحلية في إطار التحضير للاتفاق الذي يروم تمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الصحراء المغربية.

كما تأتي مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، يضيف السيد بيد الله، لتؤكد على نجاعة العلاقات جنوب جنوب، والسياسة الإفريقية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال علاقة ثلاثية الأطراف المغرب أوروبا إفريقيا. وأضاف أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من شأنه أيضا، تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين في مختلف المجالات. وصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي ب 444 صوتا مقابل 167. ويتعلق الامر بخطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال

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