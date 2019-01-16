مصالح الامن تشارك في تنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها شاركت في تنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات بتنسيق مع مصالح الشرطة الفرنسية، وتحت إشراف السلطات القضائية المغربية المختصة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة أنه جرى تنفيذ هذه العملية خلال الأسبوع المنصرم، حيث باشرت مصالح الأمن الوطني مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية حول الأشخاص الضالعين في هذه العملية، فضلا عن القيام بعمليات التتبع والمراقبة المستمرة للشحنات المخدرة، وهو ما مكن السلطات الفرنسية من حجز 1278 كيلوغراما من مخدر الحشيش بضواحي مدينة مونبولييه بفرنسا.

وأكد المصدر أن تنفيذ عمليات التسليم المراقب للمخدرات يندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد الامتدادات والارتباطات العابرة للحدود الوطنية للشبكات الدولية التي تنشط في هذا المجال، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين في التجارة غير المشروعة للمخدرات على الصعيد الدولي.

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