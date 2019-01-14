الاتحاد الدستوري يفوز برئاسة جماعة كماسة إقليم شيشاوة

هبة بريس

انتخب الدستوري عبد السلام عيلا ، صباح اليوم الاثنين 14 يناير ، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لكماسة، خلفا لمحمود بوعدي المقال بموجب حكم قضائي بناء على ملتمس الإستقالة الذي تقدمت به اغلبية اعضاء المجلس، وذلك في جلسة انتخاب الرئيس الجديد، التي ترأسها قائد قيادة فروكة مجاط.

و حصل الرئيس المنتخب عيلا عبد السلام على 12 صوتا تنتمي كلها للتحالف المكون من حزب الاتحاد الدستوري ، التجمع الوطني للاحرار وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية ، مقابل ثلاثة أصوات لمرشح العدالة والتنمية عبد الاله المصباحي وتغيب عضو واحد .

وهذه تشكيلة مكتب المجلس الذي سيقوده عبد السلام عيلا عن الاتحاد الدستوري: النائب الأول: محمد صدوق التجمع الوطني للأحرار، النائب الثاني: عمر الزهيري عن حزب العدالة والتنمية، النائب الثالث: عبد المجيد موزان عن حزب الاستقلال، النائب الرابع: توفيق أزنكط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كاتب المجلس: سعيد الدشراوي عن حزب الاتحاد الدستوري، نائب الكاتب: احمد أرحم عن حزب الاستقلال.

يشار الى ان فوز الاتحاد الدستوري بهذه الجماعة جاء نتيجة سلسلة لقاءات ترأسها أحمد البنا عضو المكتب السياسي للحزب من أجل الفوز برئاسة هذه الجماعة.

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