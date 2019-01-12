حامي الدين عن قضيته :”نريد استقلالية السلطة القضائية وتعزيز حكامة العدالة “!(فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-01-12 - 17:38
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هبة بريس – الرباط

قال عبد العالي حامي الدين ،  القيادي في حزب العدالة والتنمية ، أن موقف حزبه من قضيته التي يتابع فيها بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري “بنعيسى ايت الجيد ” ، (قال) أنه يعكس انتصارا لقواعد العدالة والقانون وترسيخا لحكامة العدالة .

وأضاف حامي الدين خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي الذي انعقد بمدينة سلا صباح اليوم السبت 12 يناير ، أن موقف حزبه يرمو تعزيز الحكامة القضائية واستقلالية القضاء .

واردف خامي الدين ان رسالة حزبه واضحة ، بخصوص الرغبة “الصادقة ” في الانخراط من اجل اصلاح مشروع العدالة .

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