بعد مراكش.. المنتدى الإفريقي للصحة “أفريسونتي” يلتئم في أبيدجان

هبة بريس

بعد احتضان مراكش للنسخة السادسة للمنتدى الإفريقي للصحة، تلتئم الدورة السادسة لهذا الموعد الخاص بمهنيي الصحة في إفريقيا وذلك يومي 22 و23 أبريل، بمشاركة أزيد من 500 متخصص من 30 بلدا.

وتعد الدورة السادسة للمنتدى الذي تنعقد تحت شعار “استعجالية الإصلاحات”، مبادرة من “إي كونفيرونس”- شركة مغربية متخصصة في تنظيم منتديات مهنيي الأعمال في إفريقيا-، وذلك بشراكة مع وزارة الصحة والوقاية العمومية الإيفوارية.

وذكر بلاغ للجهة المنظمة، أن “أفريسونتي تؤكد رسالتها الإقليمية من خلال انعقادها لأول مرة في غرب إفريقيا لدعم المبادرات متعددة الأبعاد لبلدان المنطقة من أجل تحسين أداء وسير نظام الصحة الإفريقي”.

فمن خلال الدورات الخمسة السابقة في مراكش، مكن المنتدى من ملامسة الموضوعات المعقدة والاستراتيجية المتعلقة أساسا بالرهانات والتحديات التي تواجه تطوير القطاع الصحي، وهي التخطيط، والحكامة، والإصلاح، والتمويل، والاستثمار، والولوجية، والتغطية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والرقمنة..

وقال رئيس “أي كونفيرونس” حسن العلوي “إن تنظيم أفريسونتي في غرب إفريقيا سيتيح لنا فرصة التقرب أكثر من هذه المنطقة ولاسيما من حيث الاطلاع عن قرب على واقع هذه السوق”، مضيفا أن “الرؤى القطاعية الجادة بدأت تتبلور في العديد من البلدان، وتعتزم (أي كونفيرونس) المساهمة في تنفيذها من خلال نقاش شامل يضم كل الفاعلين وذوي المصلحة الإقليميين والدوليين”.

ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن حكومات ومؤسسات مالية، وقانونيون، ومخططون، ومؤسسات للرعاية الصحية، ومختبرات، ومصنعون، وشركات تطوير، لمناقشة الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها لتسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.

وحسب البلاغ، فإن هذا اللقاء الإفريقي الذي يستمر يومين أصبح فضاء للتبادل والتواصل من خلال ندواته العامة، مثلما مثل فضاء لعرض منتوجات أزيد من 50 عارضا وفاعلا رئيسيا في مجال الصحة.

وسيتم على هامش الدورة السادسة للمنتدى عقد جلسة إعلان مناقصة مشاريع سيؤطرها وزراء الصحة بدول المنطقة الذين سيقدمون مشاريعهم الاستثمارية في القطاع والتي تتطلب إشراك الفاعلين في القطاع الخاص.

و(إي كونفيرونس) هي هيئة لتنظيم المنتديات بين المهنيين في شمال وغرب ووسط إفريقيا لتعزيز الشراكة بين الجنوب والجنوب وتعزيز الاستثمار وتنمية القطاعات الاستراتيجية.

ونظمت الهيئة التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها أزيد من 100 منتدى متخصصا في مجال الصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنوك والبريد والبنية التحتية وغيرها.

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