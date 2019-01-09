قضية ” فتاة الوشم ” …قاضي التحقيق ببني ملال يصدرُ هذا القرار

نُشر بتاريخ :  2019-01-09 - 21:10
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هبة بريس ـ الرباط

اوردت مصادر محلية أن محكمة الاستئناف ببني ملال أرجأت، صباح اليوم الأربعاء 09 يناير الجاري، النظر في قضية خديجة المعروفة إعلاميا ب”فتاة الوشم”، إلى 17يناير .

وقالت ذات المصادر، إن قاضي التحقيق  أَعْطى تعليماته للدرك الملكي لاستدعاء المشتكية خديجة، التي تخلفت عن الحضور اليوم، وإخبارها بضرورة الحضور للجلسة المقبلة من أجل إجراء المواجهة بينها وبين المتهمين.

جدير بالذكر أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وجهت إليهم اتهامات بالاتجار بالبشر، والاغتصاب، ومحاولة القتل، وعدم مساعدة شخص في حالة خطر، وأحيلوا على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.

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