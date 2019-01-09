الملك: “حظيت باستقبال حار وسعدت بلقاء شعب شقيق خلال زيارتي لمدغشقر”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد أندري نيرينا راجويلينا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مدغشقر.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق للسيد أندري نيرينا راجويلينا في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنني لأستحضر، بهذه المناسبة، الزيارة التي قمت بها في نونبر 2016 لبلدكم، حيث حظيت باستقبال حار مفعم بمشاعر الحفاوة والترحيب، وحيث سعدت بلقاء شعب شقيق، تجمعه بالعائلة الملكية وبالشعب المغربي، أواصر تاريخية وثيقة”.

وأضاف جلالة الملك “وقد مكنتنا هذه الزيارة، بفضل ما يربط بين بلدينا من أواصر الأخوة، والتقدير المتبادل، من إرساء أسس تعاون يتسم بمزيد من الكثافة والمتانة، ويصبو إلى دعم جهود بلدكم في سبيل تحقيق التنمية المستدامة”.

ومن هذا المنطلق، أكد جلالة الملك عزمه الوطيد على العمل مجددا مع الرئيس أندري نيرينا راجويلينا “من أجل الارتقاء بشراكتنا إلى مستوى نموذجي، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يسهم في دعم السلم والاستقرار والتنمية في قارتنا الإفريقية”.

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