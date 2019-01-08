سار لساكنة جرسيف .. تدشين وحدة صناعية للنسيج

هبة بريس

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة السيد حسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، بتدشين وحدة صناعية للنسيج بجماعة تادرت بإقليم جرسيف، والتي ستوفر فرص الشغل لأزيد من 300 يد عاملة بالإقليم، وذلك بحضور نواب الجهة و أعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين لإقليم جرسيف، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

ويندرج تدشين هذه الوحدة الصناعية، في إطار المجهودات التي يبذلها مجلس جهة الشرق، لخلق مناصب الشغل للعاطلين عن العمل.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن مشروع وحدة النسيج سيوفر في المرحلة الأولى 300 منصب شغل، وهو المشروع الذي ينضاف إلى ثلاث وحدات للنسيج بالجهة دعمها مجلس الجهة لتشغيل 3000 يد عاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن هذا المشروع، سيساهم في توفير فرص شغل بديلة لساكنة إقليم جرسيف، التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة.

وأكد بعوي، على أن المجهودات التي بذلها مجلس الجهة إلى جانب شركائه وعدد من المستثمرين، أتت أكلها، إذ انه في ظرف لا يتجاوز 3 سنوات، تم توقيع العديد من إتفاقيات الشراكة، أبرزها الاتفاقية الأخيرة الموقعة بمدينة الناظور مع وحدة للنسيج ستعمل على حفظ كرامة النساء المشتغلات في مجال التهريب المعيشي بمدينة أنصار، وتوفر ما يزيد عن 1100 منصب شغل.

ودعا بعوي، جميع المستثمرين داخل وخارج أرض الوطن، الراغبين في الاستثمار بجهة الشرق، إلى طرق باب مجلس الجهة، مبرزا أن هناك دعم خاص لمن يريد تنمية المنطقة اقتصاديا، والجهة ستوفر العقار وتساهم في البناء والتجهيزات وأن هناك العديد من التسهيلات.

وأبرز رئيس الجهة، أن قطاع النسيج أصبح يوفر 5000 منصب شغل بالجهة، متنمنيا أن يرتفع العدد من أجل محاربة البطالة المتفشية في كل من إقليم جرادة، بوعرفة، فجيج، والدريوش.

وكشف بعوي، عن أنه في المقبل من الأيام سيحل مستثمرون جدد بجهة الشرق لإنجاز مشاريع تروم النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، وهي المشاريع التي ستساهم بدورها في إمتصاص البطالة.

ويحرص مجلس جهة الشرق بشكل كبير على تشجيع الاستثمار، وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

ومن جملة هذه التحفيزات أيضا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق.

وقد خصص مجلس جهة الشرق 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال؛ وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.

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