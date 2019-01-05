الداودي :”الحمد لله أن جل محطات الوقود رجعوا لطريق الصواب “

هبة بريس- الرباط

قال لحسن الدودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، تعليقا على انخفاض اسعار الوقود الأسبوع الماضي ، :”الحمد لله أن كل الشركات ومحطات الوقود رجعوا لطريق الصواب لانهم خفضوا حتى هامشهم “.

الداودي وخلال تصريح صحفي له مساء اليوم السبت 05 يناير ، تمنى أن تبقى اسعار المحروقات منخفضة ، مشيرا الى ان الشركات التي لم تخفض الثمن ستتضرر بشكل كبير سيما أن المواطنين يقارنون بين الشركات التي خفضت والاخرى التي لم تخفض اثمان المحروقات .

واضاف الداودي قائلا “الحمد لله أن الشركات تفهمت الأمر، وبأنه لا يمكن أن نستمر نهائيا في هذه الفوضى”، مؤكدا أنه سيستأنف الحوار مع أرباب المحروقات، مستدركا: “كون اتفقو معايا دروك حتى التسقيف مغنديروا، لأنه خصني شي حاجة تبقى مستمرة، لأن الهدف ديالي ليس هو التسقيف، الهدف ديالي هو ميبقاش ذاك الهامش الفاحش لي كان قبل”.

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