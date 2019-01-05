الداودي :”الحمد لله أن جل محطات الوقود رجعوا لطريق الصواب “

نُشر بتاريخ :  2019-01-05 - 22:16
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس- الرباط

قال لحسن الدودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، تعليقا على انخفاض اسعار الوقود الأسبوع الماضي ، :”الحمد لله أن كل الشركات ومحطات الوقود رجعوا لطريق الصواب لانهم خفضوا حتى هامشهم “.

الداودي وخلال تصريح صحفي له مساء اليوم السبت 05 يناير  ، تمنى أن تبقى اسعار المحروقات منخفضة ، مشيرا الى ان الشركات التي لم تخفض الثمن ستتضرر بشكل كبير سيما أن المواطنين يقارنون بين الشركات التي خفضت والاخرى التي لم تخفض اثمان المحروقات .

واضاف الداودي قائلا “الحمد لله أن الشركات تفهمت الأمر، وبأنه لا يمكن أن نستمر نهائيا في هذه الفوضى”، مؤكدا أنه سيستأنف الحوار مع أرباب المحروقات، مستدركا: “كون اتفقو معايا دروك حتى التسقيف مغنديروا، لأنه خصني شي حاجة تبقى مستمرة، لأن الهدف ديالي ليس هو التسقيف، الهدف ديالي هو ميبقاش ذاك الهامش الفاحش لي كان قبل”.

.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في الأخبار

تعليق واحد

  1. راشد

    في 22:57

    الله يخلف على مجلس المنافسة !
    كون جات عليك انتا كون اطلعتي لينا بشي خطة بحال ديك ديال اشهار الثمن بالمحطات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

اسبانيا تخصص ميزانية عسكرية ضخمة لضمان التفوق على المغرب والجزائر

هبة بريس – وكالات في خطوة لافتة ، خصصت الحكومة الإسبانية ميزانية “ضخمة” …