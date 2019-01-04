فريق الـPJD بالنواب يدين استهداف ماء العينين

هبة بريس ـ الرباط

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تضامنه مع النائبة البرلمانية عضو الفريق آمنة ماء العينين، ومؤازرتها في كل الخطوات القضائية التي تنوي اتخاذها في مواجهة العنف الذي يطالها، عبر بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بحياتها الخاصة والتشهير بها.

وقال الفريق، في بلاغ عممه مساء يوم الجمعة 4 يناير الجاري، إنه يُتابع “بامتعاض وأسف شديدين، الحملة الإعلامية غير الأخلاقية والمشبوهة والمسعورة، التي تشنها أطراف فاقدة للمصداقية، ضد ماء العينين”، معبرا عن كون هذه الأطراف تنتمي ظلما لمهن نبيلة كالمحاماة والاعلام، والتي يقتضي شرف الانتماء إليها تحري المهنية والموضوعية والمصداقية وتوقير الأعراض والترفع عن الأحقاد.

وشدد الفريق في بلاغه، على أن حملات هذه الأطراف المغرضة لن تغيّر من عزم الفريق على مواصلة العمل الجاد والمسؤول، الذي يستجيب لأولويات الوطن والمواطنين وانتظاراتهم من ممثليهم في البرلمان، بتحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة.

وأكد أن المطلوب اليوم هو الاجتهاد في إبداع واقتراح الحلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين، والمساهمة في استقرار الوطن وتطوره، وانتاج ما ينفع الناس، بأفق وطني جامع وفي ظل الثوابت الجامعة للامة المغربية، عوض إهدار الزمن الوطني في معارك وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع، تسعى حسب البلاغ، لتسفيه الخصوم وإحباط العزائم بالباطل والبهتان، من خلال وسائل خسيسة كالخوض في الأعراض والتشهير والتلفيق والاختلاق والكذب والافتراء.

واعلنت أمينة ماء العينين، أنها ستلجأ إلى القضاء ضد كل من يمس بسمعتها ويشهر بها ويسيء لعائلتها، “من خلال حرب منظمة لم تبدأ اليوم فقط”، وذلك على خليفة نشر صورة لها بدون حجاب، قالت عنها إنها “صور مفبركة”.

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