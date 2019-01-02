العثماني: “التقيت في زيارتي للبرازيل بعدد من المسؤولين”

هبة بريس - الرباط

مثل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الثلاثاء.

وأبلغ العثماني، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب بالبرازيل، نبيل الدغوغي، الرئيس البرازيلي الجديد، بمناسبة تنصيبه، تحيات وتهاني الملك محمد السادس، ورغبة جلالته في توطيد وتعزيز علاقات قوامها الثقة والتطلع الى مستقبل طموح.

وفي هذا السياق، قال العثماني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”:”التقيت في زيارتي للبرازيل بعدد من المسؤولين وتباحث معهم، سيما من الهندوراس، وسورينام، والبرتغال، والباراغواي، وأنغولا، وبولونيا، وروسيا، وإسبانيا”.

وأكد رئيس العثماني، تضيف ذات التدوينة، أن المغرب يعطي أولوية خاصة للتطوير العلاقات مع دول أمريكا الجنوبية.

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