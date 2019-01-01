العثماني يهنئ المغاربة:”أتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة وازدهار”

هبة بريس - الرباط

وجه رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تهنئة للشعب المغربي بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وقال العثماني، في التهنئة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”:”أتمنى أن تكون السنة الجديدة 2019 سنة خير وبركة وازدهار ومزيد من الإنجازات للمغرب والمغاربة.”

وبهذه المناسبة ، يقول العثماني، أجدد التهنئة لكل مواطنينا الذين تألقوا وطنيا ودوليا، خلال السنة التي نودعها 2018، وشرّفوا بذلك بلدهم في عدد من الملتقيات والمباريات والمنافسات في مجالات ومستويات مختلفة، وآخرهم السيدة بشرى بيبانو، بعد أن نجحت في صعود آخر واحدة من أعلى سبع قمم في العالم، لتصبح بذلك أول امرأة مغربية وشمال إفريقية تنجح في هذا التحدي.

وشدد العثماني على أن هذه النجاحات الفردية، تعكس العبقرية والنبوغ المغربيين، النابعين من عمق المجتمع ومن تاريخه وحضارته، قبل أن يختم مخاطبا المغاربة:”جميعا من أجل نجاح وتألق جماعي”.

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