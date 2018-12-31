والي أمن طنجة يكشف خطة العمل …2200 عنصر أمن لتامين احتفالات ليلة راس السنة (فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

استعرضت ولاية أمن طنجة بعد زوال اليوم الاثنين 31 دجنبر ، بثكنة التدخل السريع ، مختلف الوحدات الامنية وعناصر التدخل السريع والقوات المساعدة ، المشاركة في تامين احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية .

وكشف محمد اوعلا والي أمن طنجة في تصريح صحفي، خطة العمل خلال ليلة رأس السنة مؤكدا ان طريقة التدبير الامني لاتختلف من سنة لاخرى وانها مرتبطة حسب “الظروف” ، مضيفا ان ولاية الامن جندت 2200 عنصر امن مجهزين بمعدات لوجستيكية وتقنية فعالة لضمان تغطية امنية كافية .

واضاف السيد والي أمن طنجة ان ولاية الامن ستعمل على تدبير الاستعدادات الامنية لتغطية احتفالات ليلة راس السنة ، لافتا الى ان هكذا تدبير لايمكن ربطه باي زمان او مكان .

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