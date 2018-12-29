هؤلاء تألقوا في 2018، العشابي، امرابط، أمجدون، بهاوي

ربيع بلهواري _ هبة بريس

نالت الطفلة المغربية مريم لحسن أمجون، خلال السنة التي نودعها حب المغاربة بعد ان توجت بطلة مسابقة “تحدي القراءة العربي”، وفوزها على عدد كبير من المشاركين من مختلف الدول العربية، و عرف الحفل مشاركة 10.5 مليون طالب وطالبة من الوطن العربي.

وتعتبر مسابقة “تحدي القراءة العربي” أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

مراد العشابي

سطع نجم الفنان الساخر مراد العشابي خلال السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من الاعمال الناجحة ك”لاعلاقة” و”مرحبا بصحابي”، لكن سنة 2018، كانت فال خير عليه من خلال برنامجه الشهير “عندي مايفيد” الذي كسر كل القواعد المتبعة في برامج “الطولك الشو” المعتادة، فأصبح يتصدر كل اسبوع لائحة الفيديوهات الأكثر متابعة على موقع “اليوتيوب” بنسبة متابعة قياسية فتحول برنامجه الى مقاطع كوميدية ساخرة يتبادلها المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي سواء “فيسبوك” أو”انستغرام”.

كما تألق ايضا خلال رمضان المنصرم من السنة التي نودعها من خلال برنامج الكاميرا الخفية “كاميرا ضاحكة” الذي عرف بدوره نسبة متابعة قياسية سواء على موقع اليوتيوب او على القناة التلفزيونية التي تبثه حسب احصائيات “ماروك ميتري”.

نور الدين امرابط

تحول نورالدين امرابط الى الاعب المفضل لدى الكثير من عشاق كرة القدم المغربية خاصة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث تألق في أغلب المباريات التي خاضها إلى جانب زملائه في صفوف المنتخب الوطني المغربي.

وادى امرابط ثلاثة مباراة قتالية لعبها رفقة المنتخب المغربي برسم دوري المجموعات في مونديال روسيا 2018، فتألق بشكل كبير، واشتهر بعبارة :” اللي جا مرحبا” كتعبير على جاهزيته رفقة زملائه استقبال أي فريق يلعب ضده دون أدنى مركب نقص.

وخاض أمرابط، الذي يحترف حاليا بفريق النصر السعودي، حوالي 356 مباراة منذ بداية مسيرته الاحترافية، سجل خلالهم 43 هدفًا وصنع 62 هدفًا، وتُوج بكأس السوبر الهولندي عام 2009 مع نادي أيندهوفن، ولقب الدوري التركي موسم 2013 مع جالطة سراي، بالإضافة إلى السوبر التركي 2013-2014.

زهير بهاوي

كما تمكن الفنان زهير بهاوي خلال سنة 2018، من حصد نسبة متابعة قياسية بفضل الفيديو كليب الجديدة”ديكابوطابل”، الذي طرحه عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” العالمي.

وحقق بهاوي نسبة متابعة قياسية تجاوز بها عدد كبير من الفنانين المغاربة ليتمكن من خطف عدد كبير من قلوب المعجبين الذين اعجبوا بعمله الذي توجه نجما لهذه السنة في مقدمة نجوم الأغنية الشبابية، وتكلف بهاوي ايضا بكتابة الحان وكلمات هذه الاغنية التي وزعها بلال أفريكانو، واخرجها حسن الكرفتي.

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